Venäjä syyttää Euroopan maita tunteellisesta reaktiosta suureen sotaharjoitukseen Naton itärajalla.

Venäjän mukaan eurooppalaisten huolet suuriin Zapad-sotaharjoituksiin liittyen ovat liian tunteellisia ja vihamielisiä Venäjää kohtaan.

Kremlin puhemies Dmitri Peskov sanoi tänään Länsi-Euroopan maiden kärsivän "tunteiden kiehumisesta yli". Hänen mukaansa Venäjä ei aiheuta uhkaa Euroopalle.

Venäjä aloitti tänään Venäjän ja Valko-Venäjän yhteiset suursotaharjoitukset Valko-Venäjällä ja Venäjän länsiosissa. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksia käydään myös Itämerellä ja Barentsinmerellä.

Zapad-sotaharjoitukset alkoivat entisestään kiristyneessä turvallisuustilanteessa: Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän droonit loukkasivat Puolan ilmatilaa vain kaksi päivää sitten.

Sotilasliitto Nato sanoi tänään lausunnossaan, ettei se näe Valko-Venäjän ja Venäjän perjantaina aloittaman Zapad-sotaharjoituksen aiheuttavan välitöntä sotilaallista uhkaa.

Naton edustaja sanoi, että liittokunta kehottaa Valko-Venäjää ja Venäjää toimimaan harjoituksessa ennustettavasti ja läpinäkyvästi kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti.

Edelliskerralla valmistauduttiin hyökkäykseen

Puolan pääministeri Donald Tusk oli kertonut Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan sulkeutumisesta Zapad-sotaharjoituksen vuoksi vain päivää ennen lennokkien tunkeutumista Puolan ilmatilaan.

Tuskin mukaan Puolan ja liittolaismaiden joukot järjestävät omat sotaharjoituksensa Puolan maaperällä vastauksena Zapadille. Harjoitukseen on määrä osallistua noin 30 000 sotilasta.

Venäjän sääntömääräiseen harjoitussykliin kuuluva edellinen Zapad pidettiin syyskuussa 2021, vain vajaat puoli vuotta ennen Venäjän täysimittaista hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän joukot eivät kuitenkaan poistuneet Valko-Venäjältä harjoituksen jälkeen, vaan käyttivät Valko-Venäjän maaperää hyökätessään Ukrainaan helmikuussa 2022.

Zapad-harjoitukseen kerrotaan osallistuvan 13 000 sotilasta, mutta todellinen luku lienee moninkertainen. Vuoden 2021 harjoituksen ennakkoon ilmoitettu vahvuus oli 12 800 sotilasta, mutta lopulta Valko-Venäjälle kerääntyi noin 200 000 sotilasta.

Rauhantunnustelut tauolla

Kreml myös myönsi tänään Ukrainan sodan rauhantunnusteluiden olevan tauolla. Syyttävä sormi osoitti kuitenkin Euroopan maita "prosessin hidastamisesta".

Peskov ei tarkentanut, mitä hän tarkoitti prosessin hidastamisella. Venäjä itse on kiihdyttänyt sotaa iskemällä ennennäkemättömän rajusti droonein Ukrainan maaperälle.

Moskova on lausunnon mukaan yhä avoin neuvotteluiden edistämiselle.

– Viestintäkanavat ovat olemassa ja toimivat. Neuvottelijoillamme on mahdollisuus kommunikoida näiden kanavien kautta. Mutta tällä hetkellä on todennäköisesti tarkempaa sanoa, että tilanne on tauolla, Peskov lausui.