Venäjän sotaharjoitusta seurataan Ukrainassa tarkkaan, kertoo toimittaja Niko Nurminen Kiovasta.

Venäjä esitteli tänään sunnuntaina voimiaan laukaisemalla hypersoonisen risteilyohjuksen Barentsinmerellä Zapad-sotaharjoituksessaan Valko-Venäjän kanssa.



Eilen Venäjä loukkasi droonillaan Romanian ilmatilaa hyökätessään Ukrainaan.

Romania ja EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas ovat tänään tuominneet Venäjän ilmatilaloukkauksen.



Venäjän uskotaan jatkavan toimiaan.

Kuvakaappaus Venäjän puolustusministeriön julkaisemalta videolta Zapad-sotaharjoituksista.AFP / Lehtikuva

Ukraina seuraa harjoituksia tarkkaan

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen kertoo, että Ukrainassa on seurattu Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad-sotaharjoituksia erittäin kriittisesti ja herkällä korvalla.

– Se, että hyökkääjävaltio harjoittelee liitolaisensa kanssa heti rajan takana lisämanöövereitä, ei ole hyvä asia Ukrainan kannalta, Nurminen kertoo Kiovasta.

Hän muistuttaa sotaharjoitusten murheellisesta taustasta.

– Edellinen harjoitus oli vuonna 2021 syksyllä, jonka jälkeen muutaman kuukauden kuluttua Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan.

Nyt käynnissä olevissa harjoituksissa harjoitellaan ohjusten käyttöä ja ydinasetoimintaa.

– Yliääni Tsirkon-ohjusten lisäksi harjoitellaan käyttämään uusia ballistisia Orešnik-ohjuksia, eikä sekään ole ollenkaan mukavaa Ukrainan näkökulmasta. Orešnikin ensimmäinen todellinen toimintalentohan oli nimenomaan Ukrainaan viime marraskuussa.

1:44 Katso myös: Venäjän ZAPAD-harjoitus herättää huolta naapurivaltioissa.

Venäjän droonipilviä mahdoton torjua

Ukrainaan kohdistuu päivittäin massiivisia drooni-hyökkäyksiä.

Nurmisen mukaan Venäjän droonikapasitteetti on niin valtava, että kaikkia ei voi torjua.

– He pystyvät lähettämään massoittaisia droonipilviä, ja niitä kaikkia on mahdotonta Ukrainan ilmapuolustuskyvyllä ampua alas.

– 120 miljardia dollaria tarvittaisiin, näin täällä sanotaan, edes perussodankäymiseen ensi vuonna.