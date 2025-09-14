Venäjän sotaharjoitusta seurataan Ukrainassa tarkkaan, kertoo toimittaja Niko Nurminen Kiovasta.
Venäjä esitteli tänään sunnuntaina voimiaan laukaisemalla hypersoonisen risteilyohjuksen Barentsinmerellä Zapad-sotaharjoituksessaan Valko-Venäjän kanssa.
Eilen Venäjä loukkasi droonillaan Romanian ilmatilaa hyökätessään Ukrainaan.
Romania ja EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas ovat tänään tuominneet Venäjän ilmatilaloukkauksen.
Venäjän uskotaan jatkavan toimiaan.
Kuvakaappaus Venäjän puolustusministeriön julkaisemalta videolta Zapad-sotaharjoituksista.AFP / Lehtikuva
Ukraina seuraa harjoituksia tarkkaan
MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen kertoo, että Ukrainassa on seurattu Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad-sotaharjoituksia erittäin kriittisesti ja herkällä korvalla.
– Se, että hyökkääjävaltio harjoittelee liitolaisensa kanssa heti rajan takana lisämanöövereitä, ei ole hyvä asia Ukrainan kannalta, Nurminen kertoo Kiovasta.
Hän muistuttaa sotaharjoitusten murheellisesta taustasta.
– Edellinen harjoitus oli vuonna 2021 syksyllä, jonka jälkeen muutaman kuukauden kuluttua Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaan.
Nyt käynnissä olevissa harjoituksissa harjoitellaan ohjusten käyttöä ja ydinasetoimintaa.
– Yliääni Tsirkon-ohjusten lisäksi harjoitellaan käyttämään uusia ballistisia Orešnik-ohjuksia, eikä sekään ole ollenkaan mukavaa Ukrainan näkökulmasta. Orešnikin ensimmäinen todellinen toimintalentohan oli nimenomaan Ukrainaan viime marraskuussa.
1:44Katso myös: Venäjän ZAPAD-harjoitus herättää huolta naapurivaltioissa.
Venäjän droonipilviä mahdoton torjua
Ukrainaan kohdistuu päivittäin massiivisia drooni-hyökkäyksiä.
Nurmisen mukaan Venäjän droonikapasitteetti on niin valtava, että kaikkia ei voi torjua.
– He pystyvät lähettämään massoittaisia droonipilviä, ja niitä kaikkia on mahdotonta Ukrainan ilmapuolustuskyvyllä ampua alas.
– 120 miljardia dollaria tarvittaisiin, näin täällä sanotaan, edes perussodankäymiseen ensi vuonna.