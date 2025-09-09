Suora lähetys kello 11.30: Stubb ja Puolan presidentti Nawrocki pitävät tiedotustilaisuuden

Katso:imgKatso suora lähetys Stubbin ja Puolan presidentin tiedotustilaisuudesta kello 11.30Lehtikuva
Julkaistu 30 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Puolan presidentti Karol Nawrocki on tänään tiistaina työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Hän tapaa presidentti Nawrockin Presidentinlinnassa.

Keskustelujen aiheena ovat Suomen ja Puolan kahdenväliset suhteet ja niiden tiivistäminen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset.

Kello 11.30 presidentit pitävät tiedotustilaisuuden. MTV Uutiset näyttää tilaisuuden suorana. Näet sen yltä!

Nawrocki vannoi virkavalansa Puolan uutena presidenttinä viime kuussa. Presidentin rooli on Puolassa pääosin seremoniallinen, mutta Nawrocki on sanonut aikovansa omaksua presidenttinä aktiivisen roolin.

Konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) tukema Nawrocki sai kesäkuun alussa presidentinvaalien toisella kierroksella äänistä 50,9 prosenttia. Hän voitti niukasti vastaehdokkaana olleen Varsovan pormestarin Rafal Trzaskowskin, jonka äänisaalis jäi 49,1 prosenttiin.

Kansallismielinen Nawrocki ei ole profiloitunut kovin innokkaana Ukrainan tukijana. Ulkopolitiikassa Nawrocki ihailee Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.

Lisää aiheesta:

Kirjeenvaihtajan kommentti: Euroopan MAGA-liike sai revanssinsa – Tuskin tuska jatkuuKansallismielinen Nawrocki johtaa Puolan presidentinvaaleissaPuolan presidentinvaalien ovensuukysely: Todella tiukka tilanneEU-myönteinen pormestari vai kansallismielinen historioitsija? – Puolassa äänestetään presidentinvaalien toisella kierroksellaPuolassa järjestetään tänään presidentinvaalin toinen kierros – luvassa tiukka kisaPresidentti Niinistö aloittaa kaksipäiväisen Ukraina-vierailunsa tänään
Alexander StubbPuolaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Alexander Stubb