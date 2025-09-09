Suora lähetys kello 11.30: Stubb ja Puolan presidentti Nawrocki pitävät tiedotustilaisuuden

Puolan presidentti Karol Nawrocki on tänään tiistaina työvierailulla Suomessa. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Hän tapaa presidentti Nawrockin Presidentinlinnassa.
Keskustelujen aiheena ovat Suomen ja Puolan kahdenväliset suhteet ja niiden tiivistäminen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä muut ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset.
Kello 11.30 presidentit pitävät tiedotustilaisuuden.
Nawrocki vannoi virkavalansa Puolan uutena presidenttinä viime kuussa. Presidentin rooli on Puolassa pääosin seremoniallinen, mutta Nawrocki on sanonut aikovansa omaksua presidenttinä aktiivisen roolin.
Konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen (PiS) tukema Nawrocki sai kesäkuun alussa presidentinvaalien toisella kierroksella äänistä 50,9 prosenttia. Hän voitti niukasti vastaehdokkaana olleen Varsovan pormestarin Rafal Trzaskowskin, jonka äänisaalis jäi 49,1 prosenttiin.
Kansallismielinen Nawrocki ei ole profiloitunut kovin innokkaana Ukrainan tukijana. Ulkopolitiikassa Nawrocki ihailee Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia.