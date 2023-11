Putinin panssaripulaa maalaillaan "jalkaväkirenessanssiksi" – edes omat eivät niele selitystä

Venäläinen sotabloggari on esittänyt väitteen, jonka mukaan Venäjän armeijassa tullaan kokemaan "todellinen jalkaväkitaistelun renessanssi".

Syynä on kommentaattorin mukaan se, että Venäjällä on käytössään vähemmän taistelupanssarivaunuja, rynnäkkövaunuja ja panssariajoneuvoja. Käytännössä venäläisbloggari siis yrittää muotoilla panssaripulan mahdollisuudeksi.

Venäläisten sotakommentaattorien käymästä jalkaväkikeskustelusta kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.