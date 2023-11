Kommentti: Ukrainan vastahyökkäys on epäonnistunut – ja se pitää sanoa ääneen

Jostain syystä Ukrainan vastahyökkäyksen epäonnistumisen ääneen sanominen on ollut lännessä tavattoman vaikeaa.

Länsiasiantuntijoiden kommenteissa ja medioiden sotauutisissa realismin näyttää usein korvanneen usko manifestoinnin voimaan. Sota on sarja Venäjän, mieluusti Putinin, noloja epäonnistumisia, kun taas Ukraina tekee liki kaiken oikein.

Poikkeuksiakin on. Esimerkiksi Helsingin Sanomien faktantarkistaja John Helin totesi äskettäin, että "täytyy alkaa puhua jo siitä, että vastahyökkäys on epäonnistunut".

Brittilehti Economistin turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut toimittaja Shashank Joshi puolestaan totesi , että "Ukrainan hyökkäys ei ole saavuttanut julkilausumattomia tai julkilausuttuja tavoitteitaan. Niiden toteutuminen on erittäin epätodennäköistä".

MTV Uutiset on kysynyt eri sota-asiantuntijoilta lukuisia versioita seuraavasta kysymyksestä: Onko Ukrainan vastahyökkäys epäonnistunut? Vastaukset ovat vaihdelleet, mutta käsittääkseni kukaan ei ole sanonut selkeästi, että kyllä, se on epäonnistunut.

Sen sijaan on kerrottu, että vastahyökkäyksen tuomitseminen epäonnistuneeksi on liian aikaista, odotukset ovat olleet väärät tai operaation arvostelu on ollut epäreilua.