Venäjällä tympäännytään tehottomiin "liharynnäköihin" – syypääkin löytynyt

Liharynnäköillä viitataan jalkaväen tekemiin suoriin hyökkäysiin. Avdijivkan suunnalla väitetysti toimiva venäläinen sotakommentaattori puolestaan on sanonut yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan, että venäläisissä liharynnäköissä jalkaväki hyökkää ilman tykistön tukea.