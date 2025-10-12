Venäjä suunnittelee panssarituotantonsa kiihdyttämistä.

Venäjä on tehnyt suuren panssarihyökkäyksen Shakhoven suunnalla Donetskin alueella Ukrainassa.

Ukrainalaisyksikön väitteiden mukaan Venäjän hyökkäykseen osallistui 35 taistelupansarivaunua ja panssariajoneuvoa sekä kymmeniä moottoripyörillä liikkuneita sotilaita.

Jutun alussa oleva video taisteluista on Ukrainan asevoimien julkaisema ja leikkaama.

Video on vahvistetusti kuvattu Shakhoven eteläpuolella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainalaisyksikön mukaan se torjui hyökkäyksen, mutta ISW:n arvion mukaan kuvamateriaali osoittaa, että venäläisjoukot kykenivät ainakin joksikin aikaa työntymään eteenpäin.

Ukraina sanoo tuhonneensa taisteluissa kolme venäläistankkia, 16 panssariajoneuvoa ja 41 moottoripyörää. Lukuja ei ole voitu vahvistaa.

Poikkeuksellinen näky

Hyökkäystä on pidetty huomionarvoisena ennen kaikkea siksi, että siihen todistettavasti osallistui merkittävä määrä panssareita, joita ei olla tiettävästi nähty tässä mittakaavassa Ukrainan taisteluissa pidempään aikaan.

Sekä yksittäiset ukrainalaissotilaat, -komentajat että asiantuntijat ovat sanoneet, ettei rintaman läheisyydessä ole kuukausiin juuri liikkunut ajoneuvoja.

Alkusodan panssarirynnäköiden sijaan nyt nähdään taistelijapareja, sillä "vain kolme yhdessä olevaa sotilasta lähes takaa drooni-iskun", sanoi ukrainalaissotilas vapaalle toimittajalle Neil Hauerille, joka on raportoinut laajalti Ukrainasta ja muilta konfliktialueilta.

Samainen ukrainalaissotilas väittää, että he näkivät venäläispanssareita "kirjaimellisesti kolme kertaa" viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Kun Venäjä pyrkii hyökkäämään voimalla, tapahtuu se moottoripyöräjoukoilla, ukrainalaissotilas sanoo. Väite on linjassa rintamalta julkaistun kuvamateriaalin ja muiden havaintojen kanssa.

Moottoripyöriä käytetään erityisesti siksi, että ne ovat verrattain vaikea kohde drooneille. Ukrainalaisväitteiden mukaan Venäjän pyörähyökkäykset ovat kuitenkin aniharvoin onnistuneita ja tuottavat raskaita tappioita.

Panssarien paluu

Ukrainassa kärsimistään valtavista panssaritappioista huolimatta Venäjä ei ole luopumassa taistelupanssarivaunujen käytöstä, arvioi ukrainalainen avoimia lähteitä hyödyntävä Frontelligence, jonka raportit ovat osoittautuneet sodan aikana varsin luotettaviksi.

Venäjän pääasiallinen panssarivaunurakentajan, Uralvagonzavodin, sisäisten dokumenttien perusteella Venäjän verrattain modernin T-90-taistelupanssarivaunun tuotantoa aiotaan kasvattaa vuoden 2024 luvuista 80 prosenttia vuoteen 2028 mennessä.

Tankkituotannon on tarkoitus loikata vuodesta 2027 alkaen. Seuraavana vuonna T90M ja T90M2 -panssareita halutaan valmistaa yhteensä 428 kappaletta. Vuosien 2027–2029 välillä näitä vaunuja on tarkoitus rakentaa yhteensä 1 118.

Ukraina on aiemmin virallisesti arvioinut, että Venäjä kykenee valmistamaan noin 60–70 T90-vaunua per vuosi. Jos Venäjä onnistuu täyttämään 428 vaunun vauhdin vuonna 2028, olisi kyse valtavasta hyppäyksestä.

Frontelligence arvioikin, että panssarivalmistaja Uralvagonzavodin tavoite on tuottaa yhteensä yli 2 000 taistelupansarivaunua vuosien 2026 ja 2036 välillä.

Panssarinyrkki uudistetaan

Venäjä saattaa lisätä tuotantokapasiteettiaan ja tuotannon automaatiota päästäkseen tavoitelukuihin, ajatushautomo ISW arvioi.

On kuitenkin paljon mahdollista, ettei venäläisvalmistaja kykene valmistamaan suunnittelemiaan määriä vaunuja, ISW toteaa.

Tästä huolimatta suunnitelma osoittaa ISW:n mukaan sen, että Venäjä aikoo uudelleenaseistaa panssarinyrkkinsä ja pyrkii pitämään itsensä aseellisena uhkana Natolle myös sen jälkeen, kun sota Ukrainassa on mahdollisesti päättänyt.

Huhtikuussa korkea-arvoinen suomalainen sotilasviranomainen arvioi yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalille, ettei Venäjä lähetä enää uutta moderneinta panssarikalustoaan Ukrainaan, vaan varastoi sitä.

Puolustusliitto Naton korkea-arvoinen viranomainen totesi kesäkuussa MTV Uutisille, ettei puolustusliitolla ole viitteitä tästä, vaan heidän ymmärryksensä mukaan Ukraina on Venäjän asetuotannon selkeä prioriteetti.