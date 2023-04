Venäjän Oscar-ehdokas ja lukuisat muut lähtivät maanpakoon – "Venäläinen kulttuuri on aina onnistunut pysymään elossa"

Mielenosoituksissa pidätetty pakeni perheineen Pariisiin

Nyt Shalajeva on Pariisissa, missä hän on huolissaan työnäkymistään. Hän ei kuitenkaan halua puhua laveasti omista ongelmistaan.

Maanpakoon lähteneet saivat vielä hetki sitten rahoitusta Venäjältä

Vielä pari vuotta sitten Stalinin aikaa jyrkästi kritisoiva elokuva Kapitan Volkonogov bezhal (Kapteeni Volkogonov on paennut) sai rahoitusta Venäjän valtiolta.

Elokuvan ensi-ilta oli Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2021. Tuolloin sen ohjaajat Aleksei Tshupov ja Natalia Merkulova kertoivat AFP:lle luottavansa siihen, että he voisivat jatkaa työskentelyään Venäjällä. Nyt molemmat ovat maanpaossa Azerbaidzhanissa.

Oscar-ehdokas lähti maanpakoon

Maanpakoon on päätynyt myös palkittu ohjaaja Andrei Zvjagintsev, joka asuu nyt Pariisissa. Hänet tunnetaan Suomessakin esimerkiksi Leviathan-elokuvastaan.

Balagovin suunnitelmat seuraavan elokuvansa kuvauspaikasta ovat täysin muuttuneet. Hän oli ajatellut sijoittaa elokuvansa Kabardino-Balkariaan Pohjois-Kaukasiassa, mistä hän itse on kotoisin.

Nyt elokuva on tarkoitus tehdä New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, missä on kohtalaisen kokoinen venäläistaustainen vähemmistö.