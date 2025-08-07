Zelenskyi ehdottaa tapaamista Putinin kanssa

LK Volodymyr Zelenskyi
Zelenskyin mukaan aitoja ratkaisuja Ukrainaan voidaan löytää vain johtajien välillä käydyillä keskusteluilla.AFP / Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ehdottaa tapaamista Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Zelenskyi kirjoitti asiasta viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan aitoja ratkaisuja Ukrainaan voidaan löytää vain johtajien välillä käydyillä keskusteluilla. Zelenskyi sanoo pitävänsä tarpeellisena tapaamisen ajankohdan sekä keskusteluissa läpi käytävien aiheiden määrittämistä.

Zelenskyi teki ehdotuksensa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti yöllä Suomen aikaa hänen ja Putinin välisen tapaamisen olevan mahdollinen lähiaikoina.

Volodymyr ZelenskyiUkrainan sotaUkrainaVenäjäUlkomaat

