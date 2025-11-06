Taitoluistelun kaksinkertainen olympiavoittaja ja 18-kertainen arvokisamitalisti Jevgeni Pljushtshenkon 12-vuotias poika pakotettiin esiintymään sairaana taitoluisteluesityksessä. Poika joutui poistumaan lopulta tapahtumasta ambulanssissa. Aiheesta kertoo Sport-Express.

Isä ja poika esiintyivät yhdessä Pietarissa järjestetyssä Prinsessa Ruususen esityksessä. Pljushtshenko esitti kuningasta ja poika Aleksandr prinssiä. Aleksandr oli kuitenkin päivää ja yötä ennen voinut todella huonosti ja hänellä oli 39 astetta kuumetta.

– Hänellä oli kuumetta koko yön. Yritimme saada sitä alas. Hänen vointinsa oli kauhea, Pljushtshenko kertoi Sport-Expressille.

Sairastuminen ei kuitenkaan estänyt esiintymistä, sillä poika pakotettiin laittamaan luistimensa jalkaan ja esiintymään. Pojalle jouduttiin kuitenkin kutsumaan esityksen jälkeen ambulanssi.

– Hänen oli pakko luistella. Muistan itsekin, että minun oli aina pakko luistella tällaisissa tilanteissa. Tänään äiti Yana sanoi oikein, että mitä voi tehdä, jos on MM-kisat ja on tällaisessa tilanteessa? Ei ole muita vaihtoehtoja. Tietenkin on olemassa muita keinoja, vahvempia pillereitä, mutta me täytimme hänet kaikenlaisilla lääkkeillä ja hän luisteli kuin sankari, Pljushtshenko sanoi.