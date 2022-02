– Hänen ei olisi pitänyt olla luistelemassa, häntä ei olisi pitänyt laittaa tilanteeseen, jossa hänestä on tehty kasvot ongelmalle, joka on suurempi kuin hän.

– Hän oli neljäs, mutta sillä ei ole merkitystä. Häntä olisi pitänyt suojella tältä. Hän on 15, hän on lapsi, itkuinen legenda sai sanotuksi.

– Näemmekö häntä enää koskaan? Hän on niin lahjakas. En pysty käsittelemään tätä. Kaikki tämä, mitä tässä on tapahtunut, on niin vastuutonta, Witt sanoi.

– Hän on vuosisadan lahjakkuus. Pelkään, että seuraava 14-vuotias tulee ja on aivan yhtä hyvä. On aika alkaa miettiä ikärajaa, joka tässä lajissa on.