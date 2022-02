Venäläisluistelija joutui kiperien kysymyksien kohteeksi joukkuetoverin dopingkärystä – lopulta tilanne kiehui yli

Valijevan dopingkäry tuli vasta olympialaisissa julki, vaikka näyte annettiin 25. joulukuuta. Joukkuekisassa olympiakultaa voittanut Valijeva on tutkinnan alaisena kuten hänen valmentajansa Tutberidze. Davis on ollut viime päivinä yhteyksissä äitinsä kanssa, mutta luisteluparin Gleb Smolkinin mukaan puheenaiheena on ollut vain urheilu.