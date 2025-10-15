Venäläinen taitoluistelija Aljona Kostornaja, 22, reagoi esikoislapseensa järkyttyneesti.

Taitoluistelun vuoden 2020 Euroopan mestari Aljona Kostornaja sai vastikään ensimmäisen lapsensa, pojan.

Venäläiseltä udeltiin Sport24:n haastattelussa, millaiset hänen ensituntemuksensa äitiydestä ovat ja täyttyivätkö hänen odotuksensa. Kauniin sanoin Kostornaja ei vauvaa luonnehtinut.

– Kun hänet otettiin ulos ja näytettiin minulle maatessani, ajattelin: "Hyvä luoja, mikä tuo on?" Hän oli sininen ja turvonnut. Olin tavallaan onnellinen, mutta hän oli niin ruma, taitoluistelija virkkoi.

Euroopan mestari avasi, ettei ollut koskaan nähnyt vastasyntynyttä lasta.

Venäläinen setvi, että "silmät päästään kirkunut" vauva kuivattiin.

Tuore äiti on kaikesta huolimatta heltynyt.

– Hän on suloinen pikkuinen. Katson häntä aina ja olen liikuttunut.