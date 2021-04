MTV seuraa suorana kello 12 alkaen: Putin pitää käänteentekeväksi luvatun puheensa – "Lähes koko maailma arvailee, mitä sieltä oikein on tulossa"

Putinin puhe on ladattu erityisen raskailla odotuksilla, sillä Venäjä on juuri nyt useiden kansainvälisten kriisien keskiössä. Aihelistalla on todennäköisesti ainakin Ukrainan rajalle kerätyt venäläiset sotilasjoukot, Valko-Venäjän epävakaa tilanne, länsipakotteet sekä oppositiojohtaja Navalnyin tilanne. Venäjän oppositioliike on myös ilmoittanut järjestävänsä samana päivänä laajoja mielenilmauksia eri puolilla Venäjää. Sekä Kreml että Venäjän poliisi ovat ilmoittaneet pitävänsä mielenosoituksia laittomina ja varoittaneet osallistumasta niihin.