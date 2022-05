Venäjän maastohiihdon olympiavoittaja poseerasi sotilasunivormussa – norjalaistähdeltä paljonpuhuva kommentti

– Se on mielestäni pelottavaa. Tämä kuva ei ole niin cool, kuin se olisi ollut muutamia vuosia sitten. Sitä sanotaan, että politiikka ja urheilu eivät kuulu yhteen, mutta tämä kuva kertoo täysin päinvastaista, Iversen totesi Norjan TV2:lle.

30-vuotias Iversen on aiemminkin kommentoinut venäläisistä kilpakumppaneistaan. Hän on ollut selvä sen suhteen, että venäläisiä ei tulisi olla mukana maailmancupissa.

– Niin kauan kuin Putin (Vladimir) on vallassa, toivon, että näemme mahdollisimman vähän venäläisiä kaikissa lajeissa, Iversen sanoi tuolloin Dagbladetille.

– Vain me venäläiset tulemme päättämään tulevaisuudessa, kuinka elämme ja kuka on johtajamme. Viimeinen asia, josta välitämme, on ulkopuolisen mielipide asiaan, myös sinun, Stepanova kirjoitti Instagramissa.