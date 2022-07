Venäjän hyökättyä Ukrainaan balettitanssija Marko Juusela päätti jättää uransa Mariinski-teatterissa Pietarissa – "Sodan alkaessa monet ihmiset vain itkivät"

Esitykset jatkuivat epävarmuuden keskellä

Heidän joukossaan oli myös jonkin verran ukrainalaisia tanssijoita. Jotkut identifioituvat ukrainalais-venäläisiksi, sillä he olivat muuttaneet jo nuorena Venäjälle. Joidenkin perhe taas asui yhä Ukrainassa. Jotkut eivät tienneet, missä heidän perheensä oli.

– Silloin monet vain itkivät. Heillä ei ollut kotia, mihin palata, mutta he eivät tienneet, haluavatko jäädä enää Pietariinkaan, Juusela muistelee.

– Me tapasimme melkein joka ilta tai yö huoneessani ja kerroimme, mitä uutta olimme sinä päivänä kuulleet. Oli todella vaikea saada luotettavaa tietoa tapahtumista.

"En halunnut jonkun luulevan, että tuen sotaa"

Juusela ja hänen ystävänsä pohtivat yhdessä, pitäisikö heidän lähteä. Suurin osa lähtikin, niin myös Juusela. Nyt hän on palkattomalla vapaalla Mariinskista, mutta on ilmoittanut, että hänen sopimustaan ei enää uusita. Jotkut hänen ystävistään ovat palanneet Pietariin.

Juusela on aina tiennyt, ettei halua viettää loppuelämäänsä Venäjällä, ja sota vain vahvisti ajatusta.

Lopulta päätös lähteä syntyi äkkiä, jopa impulsiivisesti. Jälkikäteen hän on kyseenalaistanut päätöstään.

Tulevaisuus Euroopan suurimmalla lavalla

Pastor on maailmanlaajuisesti arvostettu koreografi. Juuselalle on meriitti, että hän pääsee tanssimaan Pastorin koreografioita.

Maineikkaan koreografin lisäksi Juuselan päätökseen vaikuttivat muun muassa monipuoliset produktiot ja suuri lava. Baletin lava on Euroopan suurin, suurempi kuin Mariinskin ja Moskovan Bolshoi-teatterin.

Vähän turhankin rauhallinen Suomen kesä

– Verrattuna elämääni Pietarissa, jolloin olin koko ajan kavereiden kanssa tai esiintymässä ja treenaamassa, on tämä aika rauhallista.

Juuselan ystäväpiiri Suomessa on kapea, lähtihän hän jo 15-vuotiaana Venäjälle. Hän on Suomessa oleillessaan tavannut joitain vanhoja ystäviään ja ensimmäistä balettiopettajaansa, Raija Lehmussaarta.

Vaikka nuori balettilupaus käykin hieman levottomaksi kiireettömyydessä, on se tuonut mukanaan myös hyviä asioita.

– Vihdoinkin on aikaa lukea kirjoja! Minulla on jonossa vaikka kuinka paljon kirjoja, joita on pitänyt lukea, ja nyt käyn niitä läpi hirveällä tahdilla.