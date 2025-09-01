Venäjän epäillään häirinneen von der Leyenia kuljettanutta konetta

AOP von der leyen
ullstein bild - Unkel/ All Over Press
Julkaistu 52 minuuttia sitten(Päivitetty 42 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia kuljettanut lentokone on joutunut epäillyn gps-häirinnän kohteeksi.

EU-komissio vahvisti Ursula von der Leyenin koneen häirinnästä tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa. 

Häirintä tapahtui Bulgarissa ja pakotti lentokoneen laskeutumaan paperikarttoja käyttäen, kertoo Financial Times.

– Koko lentokentän alueen gps meni pimeäksi, yksi viranomaisista kuvasi lehdelle.

Viranomaislähteiden mukaan kone kiersi kenttää noin tunnin, minkä jälkeen pilotit päättivät laskeutua perinteisiä karttoja käyttäen.

Von der Leyenia kuljettanut lento oli matkalla Bulgarian eteläosaan Plovdiviin sunnuntaina iltapäivällä. 

Bulgarian viranomaisilta saadun tiedon mukaan viranomaiset epäilevät, että häirinnän takana oli Venäjä, komission edustaja kertoo.

Venäjän gps-häirintä on noussut keskusteluun myös Suomessa, jossa Venäjä on viranomaisten mukaan häirinnyt etenkin itäisessä Suomessa lentäviä lentoja.

Von der Leyen on parhaillaan matkalla niin sanotuissa “etulinjan maissa” Latviassa, Suomessa, Virossa, Puolassa, Liettuassa, Bulgariassa ja Romaniassa korostaakseen Euroopan unionin sitoutumista puolustus- ja turvallisuuskykyjen vahvistamiseen.

Suomessa komission puheenjohtaja vieraili perjantaina.

Lue myös: Orpo ja von der Leyen tapasivat – Orpolta kysytään usein, ovatko suomalaiset peloissaan – näin hän vastaa

Lisää aiheesta:

Finnair keskeyttää Tarton lennot kuukaudeksi: "Lentoturvallisuus on aina meille tärkein prioriteetti"EU-komission puheenjohtaja: EU sulkee ilmatilansa kaikilta venäläisiltä koneiltaRyanairin toimitusjohtaja: Laskeutumaan pakotetulla lennolla oli mukana Valko-Venäjän agenttejaVideo näyttää, kuinka hävittäjä pakotti Ryanairin koneen täyskäännökseen – Traficom: "Ei tällaisia juuri ilmailu tunne"Katso animaatio: Näin Valko-Venäjälle pakotetun Ryanairin lentoreitti muuttui hetkessä – alkuperäinen määränpää jäi haaveeksiYmpyrää lentävä Venäjän valtion erikoiskone taas Laatokan yllä – samanlaisia havaintoja tehty aiemminkin
VenäjäEurooppaEUKyberturvallisuusUkrainan sotaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Venäjä