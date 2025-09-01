Venäjän epäillään häirinneen von der Leyenia kuljettanutta konetta

EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia kuljettanut lentokone on joutunut epäillyn gps-häirinnän kohteeksi.
EU-komissio vahvisti Ursula von der Leyenin koneen häirinnästä tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa.
Häirintä tapahtui Bulgarissa ja pakotti lentokoneen laskeutumaan paperikarttoja käyttäen, kertoo Financial Times.
– Koko lentokentän alueen gps meni pimeäksi, yksi viranomaisista kuvasi lehdelle.
Viranomaislähteiden mukaan kone kiersi kenttää noin tunnin, minkä jälkeen pilotit päättivät laskeutua perinteisiä karttoja käyttäen.
Von der Leyenia kuljettanut lento oli matkalla Bulgarian eteläosaan Plovdiviin sunnuntaina iltapäivällä.
Bulgarian viranomaisilta saadun tiedon mukaan viranomaiset epäilevät, että häirinnän takana oli Venäjä, komission edustaja kertoo.
Venäjän gps-häirintä on noussut keskusteluun myös Suomessa, jossa Venäjä on viranomaisten mukaan häirinnyt etenkin itäisessä Suomessa lentäviä lentoja.
Von der Leyen on parhaillaan matkalla niin sanotuissa “etulinjan maissa” Latviassa, Suomessa, Virossa, Puolassa, Liettuassa, Bulgariassa ja Romaniassa korostaakseen Euroopan unionin sitoutumista puolustus- ja turvallisuuskykyjen vahvistamiseen.
Suomessa komission puheenjohtaja vieraili perjantaina.