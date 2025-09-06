SVT: Venäjä häiritsi alkuvuodesta yli sataatuhatta lentoa Itämeren alueella

Huhtikuussa keskimäärin lähes kolmasosa lennoista joutui häirinnän kohteeksi Itämeren alueella.
Ruotsissa ja muualla Itämeren alueella lähes 123 000 lentoa joutui alkuvuonna Venäjän häiritsemäksi. Asiasta uutisoi perjantai-iltana Ruotsin yleisradio SVT.
Asia käy ilmi SVT:n näkemästä raportista, jonka ovat laatineet Ruotsin ja viiden muun maan viranomaiset Itämeren alueella.
Venäjä häiritsi tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana signaaleillaan lentojen gps- ja muita satelliittijärjestelmiä aiheuttaen vakavan vaaran lentoturvallisuudelle. Häirintä aiheutti ongelmia vääristä sijaintitiedoista järjestelmävirheisiin.
Huhtikuussa keskimäärin lähes kolmasosa lennoista joutui häirinnän kohteeksi Itämeren alueella. Joillakin alueilla häirintä vaikutti yli 42 prosenttiin lennoista.
Venäjä toiminta aiheuttaa vakavan vaaran lentoturvallisuudelle.
Ruotsin viranomaiset ovat SVT:n mukaan pystyneet paikantamaan häirintää aiheuttaneita laitteita Venäjän Kaliningradiin, Pietariin, Smolenskiin ja Rostoviin.
– Pidämme tilannetta vakavana, koska olemme havainneet häirinnän lisääntyvän pikemmin kuin vähenevän, sanoi Ruotsin liikenteen luvista ja valvonnasta vastaavan kuljetushallituksen edustaja Andreas Holmgren SVT:lle.
Euroopassa viranomaiset ovat varoittaneet lentäjiä häirinnästä ja kehottaneet lentoyhtiöitä vahvistamaan varautumistaan.
– On huolestuttavaa, että tietoisesti häiritään maailmanlaajuista järjestelmää, jota käytetään monilla yhteiskunnan osa-alueilla, Holmgren totesi.