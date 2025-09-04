Venäjä kiistää von der Leyenin koneen häirinnän – Zaharova: "Koko Eurooppa on vaarassa"

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kiisti, että Venäjä olisi häiriköinyt EU-komission puheenjohtajan konetta.
Venäjän epäillään häirinneen EU-komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia kuljettanutta konetta.
Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi Reutersin mukaan, että väitteet Venäjän syyllisyydestä von der Leyenin koneen häirintään ovat valheellisia ja vainoharhaisia.
Häirintä tapahtui Bulgariassa ja pakotti lentokoneen laskeutumaan paperikarttoja käyttäen, kertoo Financial Times. Viranomaislähteiden mukaan kone kiersi lentokenttää noin tunnin, minkä jälkeen lentäjät päättivät laskeutua perinteisiä karttoja käyttäen.
Lue myös: Venäjän epäillään häirinneen EU:n von der Leyenia kuljettanutta konetta
"Vaaralliset turvatakuut"
Zaharova otti Eastern Economic Forum (EEF) -tapahtumassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa kantaa myös Ursula von der Leyenin lausuntoon, jonka mukaan on olemassa "selkeä suunnitelma eurooppalaisten joukkojen mahdollisesta lähettämisestä Ukrainan alueelle".
– Venäjä ei aio keskustella minkäänlaisesta ulkomaisesta interventiosta Ukrainassa. Eurooppalaisten sotilaiden läsnäolo Ukrainassa on täysin mahdoton hyväksyä ja se vaarantaa kaikkien turvallisuuden, Zaharova sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.
Lue myös: Orpo ja von der Leyen tapasivat – Orpolta kysytään usein, ovatko suomalaiset peloissaan – näin hän vastaa
Zaharova totesi, että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin haluamat turvatakuut Ukrainalle ovat mahdottomia, eikä Venäjä tule ikinä hyväksymään niitä.
Hän täsmensi, että kyseessä ovat "vaaralliset takuut".
– Ne eivät ole takuita Ukrainan turvallisuudesta, vaan takuita vaarasta Euroopan mantereelle. Koko Eurooppa on vaarassa, Zaharova totesi venäläismedialle.
Zaharova korosti, että kaikki apu Ukrainalle uhkaa konfliktin eskaloitumista.