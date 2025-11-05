MTV:n uusin AR- eli lisätyn todellisuuden toteutus esittelee droonien käyttöä nykyajan sodankäynnissä.

Kiekkokisat ja vaalilähetykset ovat jo aiemmin tehneet lisätyn todellisuuden studioesityksiä tutuiksi MTV:n ohjelmissa.

Tänään luvassa on jotakin aivan uutta, kun MTV:n uutis- ja ajankohtaisstudioon lennähtää parvi drooneja.

Lennokit on tosin luotu täysin keinotekoisesti tietokoneohjelmilla.

– Kokeilemme tämänkaltaisissa tuotannoissa, mikä toimii uutisissa ja mikä ei. Lisätty todellisuus on pelillinen ilmaisumuoto, jota tuomme mielellämme lisää ohjelmiimme, kertoo MTV Uutisten luova johtaja Johannes Kantelinen.

AR-esityksen voi katsoa jo nyt MTV Katsomosta tai Seitsemän uutisissa MTV3-kanavalla kello 19.

Esityksellä pystytään näyttämään droonien kokosuhteita ja havainnollistamaan niistä lähtevää ääntä.

– Keskustelun rinnalla katsojalle avataan konkreettisella tavalla, mistä nyt puhutaan, kuvailee tuotannossa asiantuntijana vieraillut everstiluutnantti evp. .