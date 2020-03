Venäjälläkin pohditaan kovempia koronatoimia – Putin väläytti jopa perustuslakiäänestyksen siirtämistä

Venäjä on rajojensa sulkemisen lisäksi ilmoittanut sulkevansa myös kaikki koulut 23. maaliskuuta – 12. huhtikuuta. Isoissa kaupungeissa, kuten Moskovassa ja Pietarissa, on tästä päivästä lähtien kiellettyä pitää yli 50 ihmisen julkisia kokoontumisia ja yli 65-vuotiaita ihmisiä ohjeistetaan välttämään julkisia paikkoja. Lisäksi ulkomailta Venäjälle saapuvat joutuvat kahden viikon karanteeniin ja omaisten vierailuja sairaaloissa on rajoitettu. Hallituksessa on nyt keskusteltu siitä, pitäisikö saman koronatoimet ulottaa koskemaan koko maata.