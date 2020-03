Venäjällä ensimmäinen raportoitu kuolemantapaus koronaviruksen vuoksi – tai sitten ei

Muistoissa aiemmat onnettomuudet

Putin on ollut optimistinen Venäjän tilanteesta. Tällä viikolla hän sanoi, että tilanne Venäjällä vaikuttaa paljon paremmalta kuin muissa Euroopan maissa ja että tilanne on "yleisesti ottaen hallinnassa".

Kuitenkin kansallisella tasolla on ryhdytty vain vähäisiin toimiin. Ainoastaan ulkomaalaisten tulo maahan on kielletty kaikkialla. Moskovassa ja joissakin muissa kaupungeissa on rajoitettu ihmisten kokoontumismääriä ja määrätty koulujen sulkemisia. Lisäksi Moskovassa ikäihmisiä on kehotettu pysymään pois ruuhkaisista paikoista, kuten kahviloista ja kauppakeskuksista.