Saksassa siirrytään tiukempiin koronarajoituksiin

Lisääntyvistä koronatartunnoista huolimatta uudet rajoitukset ovat nostaneet myös kritiikkiä saksalaisten parlamenttiedustajien parissa. Liittokansleri Angela Merkel on puolustanut rajoituksia voimakkaasti ja pyytänyt kansalaisilta solidaarisuutta. Hänen mukaansa tartuntojen nousun jatkuminen nykyisellä tahdilla ylikuormittaisi Saksan tehohoitopaikat muutamien viikkojen sisällä.

– Talvesta tulee vaikea. Edessä on neljä vaikeaa kuukautta, mutta sitten se on ohi, Merkel on sanonut.