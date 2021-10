Venäjällä raportoidaan ennätysmäärä koronakuolemia päivä toisensa jälkeen – epäluulo venäläisrokotetta kohtaan on yksi syy synkkään tilanteeseen

Venäjän terveysministerin Mihail Murashkon mukaan aktiivisia koronavirustartuntoja on koko maassa tällä hetkellä yli 1,3 miljoonaa.

Ylikierroksilla käyvälle terveydenhuollolle lisää rahaa

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on terveysministerin mukaan koko maassa tällä hetkellä yli 268 000 ihmistä. Pääministeri Mihail Mishustinin mukaan heidän hoitoaan varten ja sairaalakuormituksen keventämiseen on osoitettu 56 miljardia ruplaa eli noin 688 miljoonaa euroa.

Johns Hopkinsin yliopiston koronavirusseurannan mukaan runsaan 144 miljoonan asukkaan Venäjällä on 28 viime päivän aikana raportoitu lähes 27 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta. Uusia tartuntoja on samalla ajanjaksolla raportoitu noin 830 000.

Venäläisviranomaisia on kritisoitu lukemien vääristelystä ja pandemian vähättelystä. CNN:n mukaan tilanteen vakavuuteen ollaan kuitenkin heräämässä.

Piinana alhainen rokotuskattavuus

Venäläisasiantuntijoiden mukaan yhtenä syynä nousuun ampaisseille kuolinluvuille on ylikuormittuneen terveydenhuoltojärjestelmän lisäksi kehno rokotuskattavuus.

Maan väestöstä vain noin 36 prosenttia on ottanut koronavirusrokotteen, kertoo muun muassa sanomalehti Guardian.

Venäjällä on laajalti käytössä maassa kehitetty Sputnik V -koronarokote. Monet ovat kuitenkin olleet epäluuloisia venäläisrokotetta kohtaan. CNN:n mukaan tuoreessa kyselyssä noin puolet venäläisistä ei halunnut suojautua koronavirustartunnalta venäläisrokotteella.

Syyskuussa uutisoitiin, että Maailman terveysjärjestö WHO keskeytti Sputnikin lupaprosessin. Aiemmin tänä vuonna Venäjällä tehdyssä tuotantotarkastuksessa paljastui useita valmistusrikkomuksia. WHO kertoi silloin, että lupaprosessi on keskeytetty siihen saakka, kunnes uusia tarkastuksia voidaan tehdä rokotteiden tuotantolaitoksissa.