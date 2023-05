Venäjä uhoaa Zelenskyin salamurhalla – kuka johtaa Ukrainan taistelua, jos presidentti kuolee?

Aihepiiri on ollut jälleen pinnalla, kun Venäjän valtaapitävät ovat viime päivinä uhkailleet Ukrainan johtoon kohdistuneilla hyökkäyksillä reaktiona väitettyyn lennokki-iskuyritykseen Kremlissä.

Kreml julkaisi videon, jossa sen mukaan videolle tallentui Ukrainan yritys salamurhata Venäjän presidentti Vladimir Putin räjähteitä kuljettavin lennokein. Ukraina on kiistänyt liittyvänsä tapaukseen.

Medvedev uhoaa Zelenskyin tuhoamisella: "Aina löytyy korvaaja"

Näin Kremlissä tapahtunutta räjähdystä on kommentoitu.

Tilalle nousisi oikeustieteen tohtori

Mutta kuka sitten olisi tämä mies, joka korvaisi Zelenskyin tämän kuollessa? Esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken on vakuuttanut , että ukrainalaisilla on suunnitelmat siltä varalta, että Zelenskyi syystä tai toisesta kuolee.

Kuten Suomessa, myös Ukrainan perustuslaissa on määritelty toimintatavat tilanteessa, jossa maan presidentti kuolee tai muuten estyy toimimasta tehtävässään. Suomessa presidentin tehtäviä hoitaisi pääministeri tai tämän sijaisena toimiva ministeri. Ukrainassa tehtäviä aloittaisi eduskunnan puhemiestä vastaava henkilö.

Tällä hetkellä Ukrainan parlamentissa puhetta johtaa Ruslan Stefantšuk. Nelikymppinen Stefantšuk on oikeustieteen tohtori.

Korvaisiko valovoimaisen esiintyjän?

Yhdysvaltalaisviranomaiset kertoivat The New York Times -lehdelle, että Stefantšuk jatkaisi vastarintaa Venäjää vastaan tilanteessa, jossa Zelenskyi kuolisi tai muuten olisi kyvytön jatkamaan toimeaan. Suuri kysymys luonnollisesti olisi, millainen symboli ukrainalaisten taistelulle maansa puolesta hän olisi valovoimaisen Zelenskyin jälkeen. Kansanvälisissä yhteyksissä Stefantšuk on kuitenkin tullut tutuksi tavatessaan esimerkiksi Euroopan maiden johtoa ja vieraillessaan Euroopan parlamentissa.