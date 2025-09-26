Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja komisaari Kubilius järjestävät kello 15:45 tiedotustilaisuuden. MTV Uutiset näyttää tämän tilaisuuden suorana.

EU-komission puolustus- ja avaruusasioista vastaava komissaari Andrius Kubilius tapaa pääministeri Petteri Orpon (kok.) sekä puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) perjantaina Helsingissä.

Keskusteluiden pääaiheena on komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin vuotuisessa linjapuheessaan julkistama esitys droonimuurin rakentamisesta unionin itärajalle.

Aikaisemmin perjantaina pääministeri Orpo järjesti tiedotustilaisuuden ja kommentoi droonimuuria.

Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, että Euroopan komissiossa on vahva tahto vahvistaa Euroopan yhteistä puolustusta ja siellä ollaan hyvin perehdytty turvallisuustilanteeseen myös Suomessa.

Hän kertoo, että droonimuurin valmistelu etenee hyvää vauhtia.

Kyse on Orpon mukaan miljardiluokan hankinnoista EU-tasolla. Orpo kertoi myös painottaneensa komissaari Kubiliukselle, että droonimuurin kanssa on edettävä nopeasti.

– Tällä on kiire, pääministeri totesi tiedotustilaisuudessa.

Droonimuuri tarkoittaa erilaisia droonien torjuntaan ja havaitsemiseen liittyviä teknologioita. Yksityiskohdat siitä, millainen droonimuuri käytännössä olisi ja paljonko se maksaisi, ovat vielä auki.

Euroopan lentoliikennettä häiritseviä drooneja on havaittu tällä viikolla niin Tanskassa kuin Norjassa. Lisäksi Venäjä loukkasi Puolan ilmatilaa drooneilla muutama viikko sitten.