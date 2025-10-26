Helsingin kirjamessuilla esiteltiin syksyn tietokirjasatoa, jossa useat teokset ruotivat nyky-Venäjää sekä Venäjältä lähtöisin olevaa uhkaa.

Venäjä kiinnostaa paitsi päivittäisessä uutisseurannassa, myös taustoittavassa tietokirjallisuudessa. Syksyn uutuuskirjoista löytyy kymmenkunta Venäjää käsittelevää tieto- ja reportaasikirjaa.

Sodassa ei ole sovintoa -kirjan kirjoittanut Anna-Lena Laurén uskoo, että lukijoita kiinnostavat juuri nyt erityisesti tavallisten venäläisten ajatukset.

– Ukrainan sota on käynnissä neljättä vuotta. Minulta kysytään, miten on mahdollista, että venäläiset edelleen tukevat sotaa, Laurén kertoo.

Vaikka monet eivät seiso presidentti Vladimir Putinin sodan takana, heitä pelottaa ilmaista oikea mielipiteensä julkisesti.

– Venäjällä on paljon epätietoisuutta siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu.

Suuret muutokset voivat iskeä yllättäen

Ruotsalaisen Dagens Nyheterin sekä Hufvudstadsbladetin Saksan-kirjeenvaihtajana työskentelevä Laurén asui Venäjällä 16 vuotta. Palkittu toimittaja sanoo, että Venäjän lähitulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, muttei odota suuria muutoksia maassa.

– Sota ei ole loppumassa, mutta jonkinlainen jäähtymisvaihe on silti alkanut.

Samaa uskoo Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja sekä entinen Moskovan- ja Riian-kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen. Hänen kirjansa Muurista muuriin – Reportaasi Venäjän länsirajasta tarkastelee vähemmän tunnettua osaa idän jättiläisestä asutuskeskusten ulkopuolella.

– On mahdollista, että juuri mikään ei muutu. Putinin järjestelmä on pinnalta kova ja sisältä ontto. Se voi kitkutella aika pitkään, ja sillä on varaa vielä kiristää ruuveja ja lisätä sortotoimia.

Samalla Niemeläinen muistuttaa, että Venäjällä muutokset ovat usein tapahtuneet ilman ennakkovaroitusta.

– Venäjään liittyviin ennustuksiin ei kannata laittaa kauheasti paukkuja. Siellä muutokset ovat ennen tapahtuneet nopeasti ja yllättäen, Niemeläinen kuvailee.

Suomen itäraja puhuttaa

Niemeläisen teoksen lisäksi myös toinen uutuuskirja vie lukijat Suomen Venäjän-vastaiselle rajalle.

Toimittaja Petri Pöntinen ja kuvaaja Marjo Tynkkynen dokumentoivat Suomen puolella rajaa tavallisten ihmisten elämää ja tunnelmia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Kaksikko taittoi yhteensä 9 000 kilometriä matkaa reissatessaan Virolahden rannikolta Inarin erämaahan ja Saimaan kanavalta Kuusamon karhukojuille.

– Ihmiset rajalla ottivat meidät vastaan suunnattomalla lämmöllä ja avoimuudella ja kertoivat aika kipeistä ja vaikeista asioista, Tynkkynen kertoo päällimmäisenä mieleen jääneistä ajatuksista kirjaprojektin ajalta.

Pöntisen mukaan suurvaltapolitiikka on vaikuttanut merkittävästi elämään itärajalla.

– Uutisissa asioita katsotaan pääkaupunkien, kuten Moskovan ja Helsingin, näkökulmasta. Mutta läpi vuosisatojen rajalla käytiin kauppaa, etsittiin puolisoita ja työpaikkoja.

Monet miettivät toimittajan mukaan nyt, mistä keksitään uutta elinkeinoa suljetun rajan tuntumassa.

– Itärajalla taloutta rakennettiin pitkälti Venäjän varaan. Pitkin itärajaa joudutaan miettimään, mistä se leipä jatkossa otetaan, Petri Pöntinen kuvailee.