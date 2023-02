Kirja-arvio: Venäjän julma hyökkäyssota ja epävarmuuden aika

”Osallistuva kansalainen on uhka, mutta kansalaiset halutaan mukaan osoittamaan tukeaan hallinnolle.”

Venäjällä kansalaisuus on alamaisuutta, mitä rahvas ei kyseenalaista laajasti ääneen, lukuun ottamatta poliittisesti seismisiä massapurkauksia, kuten 1900-luvun alkupuolella 1905 ja kumouksissa 1917. Kylmän sodan päättymisen jälkeinen illuusio muutoksesta ei jättänyt hyvästejä homo sovieticukselle eikä tämän edeltäjälle.

Tuorin kirjoitus Euroopan arvoista ja niiden vihollisista on yksi 13 artikkelista Ukraina-pokkarissa Epävarmuuden aika, joka analysoi Venäjän brutaalin hyökkäyssodan taustoja ja vaikutuksia, ja näkökulmia niin uskonnon, pienten valtioiden, Euroopan ulkopuolisen maailman, Kiinan kuin Yhdysvaltojen suhteen.

Osa teemoista on ollut jo esillä runsaasti – kuten syitä putinilaisen Venäjän muodostumiseen, EU, Kiinan asema, Venäjän energia-ase, ja media - mutta osana kokonaisuutta, informatiivisina ja sujuvasti luettavina ne palvelevat lukijaa.

Ukrainan taistelu hyökkääjää vastaan on ukrainalaisten lisäksi ensisijaisesti eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen välttämätön demokratian puolustamisen velvollisuus (Unkaria, trumpilaisia populisteja sekä putinistista äärioikeistoa ja -vasemmistoa lukuun ottamatta).

Maan piti jo suunnata Tyynellemerelle, mutta sota toi esiin Euroopan riippuvuuden supervallan asevoimista. Yhdysvaltojen asemalle puolestaan on olennaista, että se osoittaa tukevansa liittolaisiaan vaikeissakin paikoissa. Yksi sana kertoo miksi: Taiwan.

Kun Euroopassa puhutaan, että lähes koko maailma on Ukrainan puolella julmaa hyökkääjää vastaan, se ei pidä paikkaansa.

Pienet valtiot tallautuvat isojen jalkoihin. Ei ihan näinkään, kirjoittaa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg. Sotiminen on tullut monella tapaa kalliimmaksi ja epärationaaliseksi, ja pienet valtiot voivat hakea suojaa kollektiivisista turvallisuusliitoista.

Forsberg pohtii laajemman näkökulman lisäksi myös Natoon matkalla olevaa Suomea. Jo ennen naamioiden putoamista oli selvää, että Venäjällä Suomi laskettiin osaksi läntistä sotilaallista leiriä. Ja kun Suomi Natossa joskus on, linja on luultavimmin hybridi Baltian maiden ja Pohjoismaiden suhtautumistapoja.

Keinot sotia pysyvät sekä samoina että muuttuvat, tulee ja on jo tullut uusia ulottuvuuksia. Tätä sodankäynnin ”kuvaa” pohtii Maanpuolustuskorkeakoulun yleisen sotataidon sotilasprofessori Marko Palokangas.

Taloudesta ei ole asettamaan kuolaimia kiihkokansalliselle vallanjanolle. Muistutus idealistisesta talouden hyväilevän ylivoiman oletuksesta on keskellä Eurooppaa, Saksan vakaa usko, että Venäjä olisi voitu sitoa talouden sitein 2000-luvun rauhan maailmaan. Opin hinta on traaginen ja niin tyrmäävä, että Saksassa totuutta on ollut vaikea niellä.