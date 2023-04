Venäjän-tuntija: Ukrainan sodalle ei näy loppua, ellei Venäjä kärsi täydellistä ja nöyryyttävää tappiota – "Tämän täytyy valitettavasti ratketa taistelukentällä"

Presidentti Vladimir Putinin aloittama sota Ukrainassa on luonnollinen osa Venäjän historian pitkää, satojen vuosien jatkumoa, jota edes Neuvostoliiton seitsemän vuosikymmentä eivät katkaisseet. Venäjän aatehistoriaan ja kirjallisuuteen perehtyneen Bengt Jangfeldtin mukaan Venäjän nykyiselle konfliktille Ukrainan ja laajemmin lännen kanssa ei loppua näy, ellei Venäjä kärsi täydellistä ja nöyryyttävää tappiota.

– Eivät he muuten anna Ukrainan olla rauhassa tai luovu ideologiastaan - - tämän täytyy valitettavasti ratketa taistelukentällä, sanoo Suomessa vieraileva Jangfeldt STT:n haastattelussa.

Vuonna 1948 syntynyt Jangfeldt on Tukholman yliopiston Venäjän kirjallisuuden dosentti sekä kirjailija ja tutkija. Hän on saanut kaksi kertaa Ruotsin arvostetuimman August-kirjallisuuspalkinnon.

– Minun on aika päästä historiaan.

Neuvostoliitolla oli sama perustus

Putinin ajattelua ohjaavan Venäjän idean taustalla on kolmiyhteys, joka juontaa jo tsaari Nikolai I:n valtakaudelle. Siihen kuuluvat ortodoksia, itsevaltaisuus ja kansa – tai pikemminkin alamaisen kansan ja itsevaltiaan erityinen suhde.

Pyrkimystä kohti demokratiaa vain ohimennenJangfeldt myöntää, että yleistyksissä kansoista ja valtioista on vaaransa, mutta johonkin mittaan ne toimivat.

– On kai meidän uskottava venäläisiä, jos he sanovat, että me emme ole samanlaisia kuin te, hän toteaa.