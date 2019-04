Kirja-arvio: Rajakansaa: Kohtaamisia ja kohtaloita Imatralta Krimille

Yleisradion pitkäaikainen Moskovan kirjeenvaihtaja Kerstin Kronvall on kirjassaan Rajakansaa keskittynyt kuvaamaan rajakaupunkeja ja niiden muista kaupungeista eroavaa mentaliteettia. Historia on monessa rajakaupungissa läsnä väkevämmin kuin muualla. Ovathan lähes kaikki rajat ja siten myös rajakaupungit sotien ja katkerien rauhanneuvottelujen seurausta.

Elintaso erilainen rajan eri puolilla



Bisnestä ja ahdinkoa



Tiukat rajamuodollisuudet kertovat eroista

Kronvallin mukaan rajanaapureiden välillä on yleensä sitä suuremmat erot, mitä tiukempia rajatarkastukset ovat. Vaikka Suomen ja Venäjän rajan ylittäminen on helpottunut, ovat rajatarkastukset edelleen varsin tiukat. Eli meillä ja venäläisillä on paljon kulttuurisia eroja.

Kronvall kertoo monista suomalaisten ja venäläisten tapojen pienistä erilaisuuksista. Esimerkiksi kun Venäjällä maksetaan käteisellä, rahaa ei anneta suoraan vastaanottajan käteen, vaan sitä varten kaupan tiskillä on erityisen lautanen, jolle myyjä laittaa myös vaihtorahat. Jonottaminen on toisenlaista, sillä pankissa tai postissa tulija kysyy, kuka on viimeinen, jonka jälkeen vuoro perustuu sen muistamiseen, kenen jälkeen on tilaan tullut.