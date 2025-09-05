Peskov: Länsimaat eivät voi tarjota Ukrainalle turvatakuita

Venäjän mukaan länsimaat eivät voi tarjota turvatakuita Ukrainalle.

Länsimaat eivät voi tarjota Ukrainalle turvatakuita, sanoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov venäläiselle uutistoimisto RIA Novostille.

– Voivatko ulkomaiset, erityisesti eurooppalaiset ja amerikkalaiset sotilasjoukot tarjota ja taata turvallisuutta Ukrainalle? Ehdottomasti ei, he eivät voi, Peskov sanoi.

Peskovin mukaan eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten tarjoamat turvatakuut eivät voi olla Ukrainalle turvallisuuden tae, joka sopii Venäjälle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi torstaina, että 26 maata on sitoutunut osallistumaan Ukrainan turvatakuisiin.

Presidentti Alexander Stubb puolestaan kertoi, että halukkaiden koalitio on sotilaallisen suunnittelun osalta valmis panemaan toimeen turvatakuut Ukrainalle.