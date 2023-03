Zelenskyi tapasi Latvian presidentin perjantaina – MTV seuraa sotaa

Perjantai 3.3.

Ukrainalaisjoukot räjäyttivät Bahmutissa rautatiesillan. Tapaus nähtiin merkkinä siitä, että Ukraina on vetäytymässä kaupungista, mutta sotilaat kiistivät väitteet.



Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Bahmutissa ja kaupungin ympäristössä käydään intensiivisiä taisteluita, ja Venäjä kokoaa edelleen joukkoja alueelle kaupungin valtaamiseksi, sanoo Ukrainan puolustusministeriö viestipalvelu Telegramissa. Asiasta ovat kertoneet englanniksi muun muassa yhdysvaltalaiset Washington Post ja CNN.



Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on CNN:n ja Guardianin mukaan sanonut Bahmutin olevan saarrettu ja kehottanut Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä määräämään ukrainalaisjoukot vetäytymään kaupungista.



Prigozhinin mukaan jäljellä on vain yksi tie kaupunkiin. Wagner-pomo kommentoi tilannetta kaupungin laitamilla kuvatussa videossa, joka julkaistiin Prigozhinin sosiaalisen median kanavilla.



– Pihdit ovat kiristymässä, hän sanoi videolla.



Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjä näyttää väliaikaisesti vähentäneen pyrkimyksiään saartaa Bahmutin ja painopiste on mahdollisesti siirtynyt siihen, että Ukrainan joukkoja painostetaan vetäytymään kaupungista.



Ukraina torjui Prigozhinin puheet ja kutsui niitä disinformaatiokampanjaksi.