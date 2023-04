Wagner väittää ottaneensa Bahmutin "oikeudellisessa mielessä" haltuunsa – MTV seuraa sotaa

Wagnerin johtajan mukaan ryhmä on vallannut kaupungin hallintorakennuksen.

Wagneria johtava Jevgeni Prigozhin väitti Telegram-kanavallaan, että kaupungin hallintorakennus on palkkasotilasyhtiön hallinnassa ja näin ollen ryhmä olisi vallannut Bahmutin "oikeudellisessa mielessä". Prigozhinin mukaan Venäjän lippu nostetaan Bahmutin kaupungintalon salkoon.

– Vihollinen on keskittynyt läntisille alueille, Prigozhin sanoi.

Bahmutin hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla. Pitkät taistelut ovat tehneet kaupungista symbolisesti merkittävän.

Ukraina on sanonut, että taistelu Bahmutista on avainasemassa siinä, etteivät Venäjän joukot etene itärintamalla. Kuunvaihteessa Britannian ja Yhdysvaltain asiantuntijat arvioivat, että Venäjän hyökkäyksien määrä Bahmutissa on vähentynyt viime viikoilta, mutta Venäjän joukot ovat edenneet silti jonkin verran kaupungissa.