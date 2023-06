Venäjä syyttää Prigozhinia aseelliseen kapinaan kehottamisesta – Moskovassa kiristetty turvatoimia

Venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner menee loppuun saakka Venäjän sotilasjohdon syrjäyttämiseksi, sanoo ryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin tuoreessa Telegram-ääniviestissä uutistoimisto AFP:n ja New York Timesin mukaan.

Perjantaina Prigozhin syytti Venäjän hyökänneen Wagnerin taistelijoita ja leirejä vastaan sekä vaati Venäjän sotilasjohdon pysäyttämistä. Venäjän puolustusministeriö on torjunut Prigozhinin väitteet.

Kuka on Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin? Juttu on julkaistu toukokuussa.

Väittää Wagnerin ampuneen alas sotilashelikopterin

Varhain lauantaina Prigozhin väitti uudessa lyhykäisessä ääniviestissä, että Wagnerin joukot olivat ampuneet alas venäläisen sotilashelikopterin. Prigozhin on syyttänyt asevoimien komentajan Valeri Gerasimovin määräävän iskuja Wagner-joukkoja vastaan, vaikka ryhmän taistelijat liikkuvat siviiliajoneuvojen kanssa.

Turvatoimia tiukennettu Moskovassa

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on kehottanut Wagner-taistelijoita ryhtymään toimenpiteisiin Prigozhinin kiinni ottamiseksi.

– Turvallisuustoimia Moskovassa on tiukennettu. Kaikki kriittiset tilat, hallinto- ja liikenneinfrastruktuurin kohteet on asetettu tehostetun suojan alle, Tass raportoi lainvalvontalähteeseen viitaten.

Viranomaiset pitävät Putinin kartalla

Venäjän valtakunnansyyttäjän mukaan Prigozhinia tutkitaan epäiltynä aseellisen kapinan organisoimisesta ja Wagner-pomoa voi odottaa jopa 20 vuoden vankeustuomio, jos hänet tuomitaan. Asiasta kertoo muun muassa New York Times .

Maan hallinnon mukaan valtakunnansyyttäjä on kertonut presidentti Vladimir Putinille Wagnerin pyrkimyksistä aseellisen kapinan toteuttamiseksi. Kremlin mukaan Putin saa säännöllisiä päivityksiä Wagnerin ja puolustusministeriön välisistä jännitteistä.

Valkoinen talo puolestaan kertoo, että Yhdysvallat seuraa tilannetta Venäjällä ja presidentti Joe Bidenia on informoitu tapahtumista. Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottajan Adam Hodgen mukaan Yhdysvallat käsittelee tuoreita kehityskulkuja liittolaistensa kanssa.

Venäjä: Ukraina hyödyntää tilannetta

Nimekäs venäläinen kenraali Sergei Surovikin on kehottanut Prigozhinia lopettamaan pyrkimyksensä sotilasjohdon kaatamiseksi.

– Vihollinen vain odottaa, että sisäpoliittinen tilanne pahenee maassamme. Ennen kuin on liian myöhäistä, on välttämätöntä ja on tarpeen noudattaa kansanvaaleilla valitun Venäjän federaation presidentin tahtoa ja määräystä, sanoi Surovikin.