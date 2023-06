Brittitiedustelu: Wagner pyrkii lähes varmasti Moskovaan – "Venäjän lähihistorian merkittävin uhka"

Wagner väittää ottaneensa haltuunsa Donin Rostovin ja Voronezhin kaupunkien sotilaskohteet. Donin Rostovissa sijaitsee muun muassa Venäjän eteläisen sotilaspiirin päämaja ja se on toiminut suurhyökkäyksen pääkomentopaikkana, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.