"Hätätilanne" katkaisi liikenteen Krimin sillalla – MTV seuraa sotaa

Aksjonovin mukaan liikenne pysäytettiin ”hätätilanteen” vuoksi. Ukrainalaisuutistoimisto RBC:n mukaan sillalla on kuultu räjähdyksiä.

Viimeinen Mustanmeren viljasopimuksen nojalla kulkeva laiva lähti satamasta Odessasta sunnuntaiaamuna, Britannian yleisradio BBC kertoo MarineTraffic-nettisivuston datan perusteella.



Alus lähti Odessasta Istanbuliin aamukahdeksalta.



YK:n datan perusteella sen lopullinen kohdemaa lienee Hollanti.



Mustanmeren viljasopimuksen ansiosta Ukraina on voinut viedä viljaa kolmesta satamasta. Venäjä on uhannut olla uusimatta sopimusta, koska se katsoo, että sen vaatimuksiin oman elintarvikevientinsä helpottamisesta ei ole vastattu. Sopimuksen pidentämisen takaraja on maanantai.