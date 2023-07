Venäjä: Mustanmeren viljasopimus käytännössä päättynyt

Venäjän mukaan Mustanmeren viljasopimus Ukrainan kanssa on käytännössä päättynyt. Lausunto asiasta annettiin vain tunteja ennen kuin sopimuksen pidentämisen takaraja oli umpeutumassa.

Venäjä sanoo noudattavansa sopimusta sitten, kun sen ehdot on täytetty, presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille.

Sopimus on mahdollistanut viljanviennin Ukrainasta meriteitse, vaikka Venäjä on muuten sulkenut Ukrainan meriyhteydet. Sopimuksen avulla viljan maailmanmarkkinahinnat ovat pysyneet vakaina.

Sopimuksen jatkosta neuvoteltu

Sopimuksen jatkosta on väännetty sopimuksen pidentämisen takarajan lähestyessä.

Putin kuitenkin sanoi lauantaina, että Venäjän vaatimuksiin ei ole vastattu. Venäjä vaatii, että esteitä sen elintarvikevienniltä poistetaan. Putin on myös arvostellut Ukrainaa siitä, ettei se vie tarpeeksi viljaa kehittyviin maihin.

Vaikka viljasopimuksen jälkeen Ukrainan meriteitse viedystä viljasta noin 80 prosenttia on päätynyt korkean tulotason maihin, sopimus on YK:n mukaan hyödyttänyt ihmisiä kaikkialla maailmassa, koska se on auttanut rauhoittamaan markkinoita ja hillitsemään ruuan hintojen nousua.