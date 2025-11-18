– Tämä on henkilökohtainen voitto kruununprinssille. Jos hän olisi saapunut Washingtoniin viisi vuotta sitten, kukaan ei olisi puhunut hänen kanssaan. Nyt hän palaa suuren valtuuskunnan kanssa alueellisena johtajana ja maailmanlaajuisena vaikuttajana, arvioi New York Timesissa kansainvälisten suhteiden emeritusprofessori Gregory Gause.