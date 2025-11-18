Valkoisessa talossa kiistelty vierailu – "Viisi vuotta sitten kukaan ei olisi puhunut hänen kanssaan"
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tervehti Saudi-Arabian kruununprinssiä ja pääministeriä Mohammed bin Salmania Valkoisessa talossa Washingtonissa.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 18.11.2025 18:20(Päivitetty 22 minuuttia sitten)
MTV UUTISET – STT
Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman on saapunut kohutulle vierailulleen Washingtoniin tiistai-iltana Suomen aikaa.
Presidentti Donald Trump vastaanotti Mohammed bin Salmanin juhlallisessa seremoniassa torvisoittokuntineen ja hävittäjien ylilentoineen.
Tämän jälkeen johtajat siirtyivät sisälle kahdenväliseen tapaamiseensa Valkoisessa talossa.
Trump kertoi maanantaina, että Yhdysvallat aikoo myydä F-35-hävittäjiä Saudi-Arabialle.
Keväällä kerrottiin Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian välisestä satojen miljardien arvoisesta investointisopimuksesta. Siinä Saudi-Arabia sitoutui investoimaan 600 miljardin dollarin eli runsaan 500 miljardin euron arvosta Yhdysvaltoihin.
Kruununprinssiä pidetään Saudi-Arabian tosiasiallisena johtajana. Hän toimii myös maan pääministerinä.
Bin Salmanillaon puolisonsa kanssa viisi lasta. Prinssi tunnetaan laajasti kirjainlyhenteellä MBS.
Kyseessä on bin Salmanin ensimmäinen vierailu Valkoisessa talossa sen jälkeen, kun häntä epäiltiin osallisuudesta Washington Post -lehden kolumnistin Jamal Khashoggin maailmaa kuohuttaneeseen murhaan vuonna 2018.
Kruununprinssin on epäilty itse hyväksyneen tai määränneen Saudi-Arabiaa arvostelleen Khashoggin murhan.
Tapausta on tutkittu laajasti, ja esimerkiksi Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten raportin mukaan kruununprinssi antoi hyväksyntänsä Khashoggin murhalle.
Raportissa todetaan muun muassa, että prinssi käyttää ehdotonta valtaa Saudi-Arabian tiedusteluelimissä. Näin ollen olisi erittäin epätodennäköistä, että tällainen operaatio olisi toteutettu ilman hänen lupaansa.
– Tämä on henkilökohtainen voitto kruununprinssille. Jos hän olisi saapunut Washingtoniin viisi vuotta sitten, kukaan ei olisi puhunut hänen kanssaan. Nyt hän palaa suuren valtuuskunnan kanssa alueellisena johtajana ja maailmanlaajuisena vaikuttajana, arvioi New York Timesissa kansainvälisten suhteiden emeritusprofessori Gregory Gause.
Washington Post -lehti, johon Khashoggi oli kirjoittanut kolumneja, tuomitsi bin Salmanin kutsumisen Valkoiseen taloon.
Lehden mukaan bin Salmanin isännöiminen on käytännössä julkinen hyväksyntä maan hallintoa arvostelleiden henkilöiden surmaamiselle.
Lehden mukaan Khashoggi murhattiin, sillä hän arvosteli Saudi-Arabiaa.
Lehti ei tuominnut ainoastaan Trumpia, vaan myös tämän edeltäjän, ex-presidentti Joe Bidenin.
Biden vieraili Saudi-Arabiassa neljä vuotta Khashoggin murhan jälkeen vuonna 2022, tervehtien bin Salmania rempseästi nyrkkitervehdyksellä.
– Washingtonissa asuvan ja työskentelevän toimittajan harkittu ja järkyttävä salamurha on suora hyökkäys amerikkalaisia perusarvoja vastaan. Se ei ole rikos, joka Yhdysvaltojen tulisi vain sivuuttaa, Khashoggin kollega Jason Rezaian kirjoitti.
Presidentti Trump kertoi maanantaina, että Yhdysvallat aikoo myydä F-35-hävittäjiä Saudi-Arabialle.
Keväällä kerrottiin Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian välisestä satojen miljardien arvoisesta investointisopimuksesta.
Siinä Saudi-Arabia sitoutui investoimaan 600 miljardin dollarin eli runsaan 500 miljardin euron arvosta Yhdysvaltoihin.
Trumpia on arvosteltu siitä, että hän arvottaa kauppasopimukset tärkeämmiksi kuin ihmisoikeudet.
Saudi-Arabiassa noudatetaan sharia-lakia, ja siellä on voimassa kuolemanrangaistus.
Saudi-Arabia on julistanut sodan huumeita vastaan, mikä on johtanut kuolemanrangaistusten yleistymiseen.
New York Times kertoo, että määrä on noussut voimakkaasti viimeisten kolmen vuoden aikana, vaikka kruununprinssi on aiemmin luvannut rajoittaa käytäntöä.
Ihmisoikeusjärjestö Reprieven ja Guardianin tietojen mukaan tänä vuonna Saudi-Arabiassa oli marraskuun alkupäiviin mennessä teloitettu yli 300 ihmistä.
Heistä merkittävä osa sai kuolemantuomion huumeisiin liitetyistä rikoksista. Viime vuonna maassa teloitettiin lähes 350 ihmistä.
– Maan viranomaiset ovat käyttäneet maan oikeusjärjestelmää aseena toteuttaakseen pelottavan määrän teloituksia vuonna 2025. Teloitusten jyrkkä kasvu on vain uusin todiste kruununprinssi bin Salmanin brutaalista itsevaltaisesta hallinnosta, sanoi Human Rights Watch -järjestön tutkija Joey Shea elokuussa julkaistussa mediatiedotteessa.
Saudi-Arabiassa on käynnissä kruununprinssin lanseeraama valtava uudistushanke Vision 2030, jonka tavoitteena on monipuolistaa Saudi-Arabian taloutta ja vähentää sen riippuvuutta öljynviennistä.
Maan väkiluku on noin 35 miljoonaa. Merkittävä osa asukkaista on ulkomaisia työntekijöitä.