Yhdysvaltain edellisen presidentin Joe Bidenin syöpätaistelusta on kerrottu uutta tietoa.
Useiden amerikkalaismedioiden mukaan Biden on saanut juuri päätökseen sädehoitojakson, jolla on hoidettu hänellä aiemmin todettua levinnyttä eturauhassyöpää.
CNN:n mukaan Bidenia on hoidettu sairaalassa Philadelphiassa. Hoitojakson päättymisestä kertoi ex-presidentin edustaja.
Biden täyttää pian 83 vuotta. Uutiskanava CNN:n mukaan toistaiseksi on epäselvää, miten entisen presidentin hoitojen on määrä jatkua.
Joe Bidenin tytär Ashley on julkaissut somekanavissaan videon, jossa hänen isänsä soittaa sairaalassa olevaa kelloa syöpäklinikalla.
Kyseessä on syöpäklinikan tapa "juhlistaa" hoitojaksojen päättymistä. Rituaalin tarkoituksena on antaa toivoa muille potilaille sekä viestiä hoitojen edistymisestä.
– Kiitoksia uskomattomille lääkäreille, hoitajille ja henkilökunnalle. Olemme niin kiitollisia, Bidenin tytär kirjoitti Instagramissa julkaisemassaan tarinassa.
– Isä on ollut niin pahuksen urhea hoitonsa ajan. Kiitollinen.