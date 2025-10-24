Ukrainan eteläosassa sijaistevaa Hersonin kaupunkia pommitettiin rajusti perjantaina.
Ainakin kahden ihmisen kerrotaan kuolleen, kun Venäjä pommitti rajusti Ukrainan Hersonin kaupunkia perjantaiaamuna.
Hersonissa ollut toimittaja Valentyna Fedorchuk kertoi ukrainalaiselle Kyiv Independent -lehdelle, että perjantainen pommitus oli poikkeuksellisen voimakas.
Sosiaalisessa mediassa julkaistiin perjantaina video, jossa näkyy useita räjähdyksiä laajalla alueella Hersonin kaupungissa.
– Paskiaiset ampuvat meitä. Meitä ammutaan kovaa. Tällainen on meidän aamumme, henkilö sanoo videolla.
Videon voi katsoa jutun alusta. Reuters on kyennyt vahvistamaan, että video on kuvattu Hersonissa, mutta sen tarkkaa kuvauspäivää ei ole toistaiseksi voitu vahvistaa.
Useita iskuja tällä viikolla
Keskiviikkona Venäjä pommitti Ukrainan toiseksi suurinta kaupunkia, Harkovaa.
Tuolloin alueen sotilashallinnon johtaja Oleh Synjehubov ja Harkovan pormestari Ihor Terehov kertoivat, että kolme lennokkia osui rakennukseen, jossa toimi yksityinen päiväkoti.