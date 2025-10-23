Presidentti Zelenskyi on tuominnut hyökkäyksen ja sanonut Venäjän sylkevän kaikkien rauhaa vaativien kasvoille.
Venäjä teki keskiviikkona ilmahyökkäyksen Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, Harkovaan.
Alueen sotilashallinnon johtaja Oleh Synjehubov ja Harkovan pormestari Ihor Terehov kertoivat Telegramissa, että kolme Shahed-lennokkia osui rakennukseen, jossa toimi yksityinen päiväkoti.
Terehovin mukaan opettajat ehtivät ajoissa viedä lapset suojaan samassa rakennuksessa. Pelastajien saavuttua kaikki 48 lasta ja henkilökunta evakuoitiin kellarista.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on tuominnut hyökkäyksen toteamalla, että päiväkotiin kohdistetulle lennokki-iskulle ei ole eikä voi koskaan olla mitään perustetta.
– Venäjä on selvästi yhä röyhkeämpi. Näillä iskuilla Venäjä sylkee kaikkien niiden kasvoille, jotka vaativat rauhanomaista ratkaisua, Zelensky kirjoitti X:ssä.
30 kilometrin päässä Venäjän rajasta sijaitseva Harkova on kärsinyt jatkuvista Venäjän hyökkäyksistä.