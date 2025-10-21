Venäjä näyttää pyrkivän taas tuhoamaan Ukrainan sähkö- ja energiajärjestelmiä juuri talven kynnyksellä.

Neljä ihmistä kuoli Venäjän lennokki-iskussa Ukrainan Tshernihivin alueella, kertoivat paikalliset viranomaiset tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Lisäksi sadat tuhannet ihmiset jäivät ilman sähköä. Ukrainan energiaministeriö kertoi tiistaiaamuna, että alueen pohjoisosissa ja Tshernihivin kaupungissa ei ole sähköjä sähkölaitoksiin osuneiden iskujen jälkeen.

Useat ihmiset jäivät myös ilman vettä. Iltapäivällä sähköt olivat Reutersin mukaan palautuneet joihinkin kotitalouksiin.

Jutun alussa olevalla videolla näkyy, miten lennokki syöksyy Tshernihivin alueella sijaitsevaan Novhorod-Siverskyin kaupunkiin ja hetken kuluttua kuuluu räjähdys.

Iskuillaan Venäjä näyttää pyrkivän taas tuhoamaan Ukrainan sähkö- ja energiajärjestelmiä juuri talven kynnyksellä.

Lue myös: