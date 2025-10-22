Iskussa loukkaantui muun muassa eläkeläispariskunta.

Ainakin yhdeksän ihmistä loukkaantui, kun venäläinen lennokki syöksyi risteykseen Sumyn kaupungissa Ukrainassa tiistaina.

Ukrainalaisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan asiasta kertoi paikallisen sotilashallinnon johtaja Oleh Hryhorov viestipalvelu Telegramissa.

Loukkaantuneiden joukossa oli paikallisen syyttäjäviranomaisen mukaan eläkeläispariskunta.

Sumyn väliaikaisen pormestarin Artem Kobzarin mukaan kyseessä oli venäläinen Italmas-lennokki, joka on ukrainalaisen uutistoimisto RBC:n mukaan yksinkertaistettu versio Shahed-136-lennokista.

RBC kirjoittaa, että Italmas-lennokin toimintasäde on noin 200 kilometriä ja nopeus 120–150 kilometriä tunnissa.

Jutun alussa olevalla silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy, kuinka lennokki syöksyy kerrostalon lähelle ja räjähtää.

Venäjä teki tiistaina lennokki-iskun myös Tshernihivin alueelle. Iskussa kuoli neljä ihmistä, ja sadat tuhannet jäivät ilman sähköä ja osa ilman vettä.