Ukrainan journalistiliiton mukaan Venäjä on tappanut noin 20 mediatyöntekijää hyökkäyssodan aikana.
Kaksi ukrainalaista toimittajaa on kuollut Venäjän tekemässä drooni-iskussa Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Asian vahvistaa AFP:lle heidän työnantajansa, Ukrainan valtion rahoittama Freedom TV.
Isku tapahtui Kramatorskin kaupungissa. Tapahtuneesta kertoi aiemmin Donetskin alueen kuvernööri, joka julkaisi kuvia toimittajien palaneesta autosta.
Ukrainan journalistiliiton mukaan lokakuun alkuun mennessä venäläisjoukot olivat tappaneet noin 20 työtehtävissä ollutta mediatyöntekijää laajan hyökkäyssodan aikana.