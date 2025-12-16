Turvapaikan Suomesta saaneet venäläislapset sai palauttaa Venäjälle.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoo, että Suomi ei rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimusta tapauksessa, jossa Suomesta turvapaikan saaneet venäläislapset määrättiin palautettavaksi Venäjälle.



Venäläismies toi kaksi alaikäistä lastaan Suomeen syksyllä 2022 ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta.



Äiti vaati lasten palauttamista Venäjälle. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen, mutta korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi. Korkein oikeus ei muuttanut kantaansa senkään jälkeen, kun isälle ja lapsille oli myönnetty turvapaikka.