Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Ryabkov sanoo Venäjän valtionmedian kommenttien mukaan, että maa on valmis keskustelemaan "Ukrainan kriisiin liittyvistä erimielisyyksistä".

Samaan aikaan Ryabkov sanoo kuitenkin, ettei ole ainakaan toistaiseksi tietoinen siitä, mihin tulokseen Berliinissä on Euroopan johtajien ja Yhdysvaltojen kesken maanantaina tultu.

Hän myös sanoo, että Venäjä ei ole valmis minkäänlaisiin aluemyönnytyksiin esimerkiksi Donbassissa tai Krimin niemimaalla.

Ryabkovin mukaan Venäjä ei tule myöskään suostumaan Naton joukkojen läsnäoloon Ukrainassa.

Useat Euroopan maan edustajat sekä Euroopan komission puheenjohtaja tapasivat maanantaina Berliinissä.

Maanantai-iltana julkaistun lausuman mukaan sekä Yhdysvaltojen että Euroopan johtajat sitoutuivat tekemään yhteistyötä vahvojen turvallisuustakuiden ja talouden elvyttämistoimenpiteiden tarjoamiseksi Ukrainalle sodan lopettamista koskevan sopimuksen yhteydessä.

Näihin sitoumuksiin lukeutuisi muun muassa Euroopan johtama "monikansallinen Ukraina-joukko", joka muodostuisi halukkaiden koalition puitteissa ja USA:n tukemana.

