Venäjä jatkaa iskuja Odessan satamakaupunkiin, aluekuvernöörin mukaan yksi kuollut – MTV seuraa sotaa

Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 15 loukkaantunut Venäjän tekemässä iskussa Odessan satamakaupunkiin Ukrainassa, sanoo aluekuvernööri Oleg Kiper Telegram-viestisovelluksessa.



Kiperin mukaan iskussa kuollut henkilö oli siviili.



Venäjä on tehnyt Mustanmeren rannikolla sijaitsevaan Odessaan ilmahyökkäyksiä jo useina peräkkäisinä öinä. Iskuissa on haavoittunut tai loukkaantunut kaupungissa kymmeniä ihmisiä.



Venäjän iskut ovat aikaisemmin viikonlopun aikana osuneet kuvernöörin mukaan myös Odessan viljavarastoihin.