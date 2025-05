Venäjällä vankeudessa kuolleen toimittajan ruumis palautettiin Ukrainaan – jälkiä kidutuksesta

Venäjällä vankeudessa kuolleen ukrainalaistoimittajan ruumiissa on merkkejä kidutuksesta, kertovat Ukrainan viranomaiset.

Venäjällä kuolleen ukrainalaistoimittaja Victoria Roshchynan ruumis on palautettu takaisin kotimaahansa. Ukrainalaissyyttäjän mukaan naisen ruumiissa on jälkiä kidutuksesta, kertovat uutiskanava CNN, The Guardian ja NBC News.

Alustavien rikosteknisten tutkimusten mukaan tästä on lukuisia todisteita, syyttäjä kertoo.

Asiasta kertoo voittoa tavoittelemattoman Forbidden Stories -mediajärjestön ja 12 uutistoimiston tiistaina julkaisema yhteinen mediaraportti.

Roshchyna kuoli vankeudessa Venäjällä oltuaan kuukausia tavoittamattomissa. Venäjä ilmoitti Roshchynan kuolleen lokakuussa 2024. Hänen jäänteensä palautettiin osana maiden välistä ruumiiden vaihtoa helmikuussa.

Lue myös: Yhdysvallat ja Ukraina allekirjoittivat mineraalisopimuksen

Ukrainan valtakunnansyyttäjäviraston sotarikososastoa johtava Juri Belousov kertoi, että oikeustieteellisessä tutkimuksessa naisen ruumiista löydettiin ”lukuisia merkkejä kidutuksesta ja pahoinpitelystä”. Yksi kylkiluista oli murtunut ja ruumiissa oli hiertymiä sekä verenvuotoja eri puolilla. Eräät jäljet viittasivat sähköiskuihin.

Belousovin mukaan asiantuntijat tulivat siihen tulokseen, että Roshchyna sai vammat ollessaan vielä elossa.

CNN kertoo dokumentointiensa perusteella, että Venäjän tiedetään kiduttavan pidätettyjä ukrainalaisia sähköshokeilla.

Belousovin mukaan DNA-analyysit vahvistivat, että kyseessä todella oli Roshchynan ruumis. Naisen ruumis oli niin huonossa kunnossa, että tunnistaminen oli vaikeaa.

Roschynalle järjestettiin muistotilaisuus lokakuussa 2024 Kiovassa. Kuvaa osallistujista.European Pressphoto Agency EPA

Työkaverit: Ruumiista puuttui elimiä

Roshchynan kuolinsyytä on Belousovin mukaan mahdoton määrittää. Lisää vastauksia yritetään saada kansainvälisten oikeustieteen asiantuntijoiden avustuksella.

Roshchynan kollegat Ukrainska Pravda- mediasta kertovat, että ruumiista puuttui sisäelimiä. Mediatietojen mukaan kävi ilmi, että siitä puuttuivat aivot, silmänmunat ja osa henkitorvesta. The Guardianin mukaan myös kurkunpää puuttui.

NBC Newsin haastattelemaa Belousov kertoo, että lisäksi naisella olisi ollut vammoja niskassa sekä ja että hänen jaloissaan olisi ollut jälkiä sähköiskuista. Pidetään mahdollisena, että naisen kuolinsyy yritetään salata, jotta Venäjä voisi salata sotarikoksen.

CNN ei saanut jutun julkaisuun mennessä kommentteja Venäjän ihmisoikeusvaltuutetulta eikä vankeinhoitolaitokselta. NBC News puolestaan ei pystynyt vahvistamaan väitteitä itsenäisesti ja otti yhteyttä maan puolustusministeriööön, turvallisuuspalveluun sekä liittovaltion vankeinhoitolaitoksen kommenttien toivossa.

Katosi miehitetyssä osana Ukrainaa

Roshchyna katosi elokuussa 2023. Kollegoidensa mukaan hän oli matkustanut Venäjän valtaamaan osaan Ukrainaa tarkoituksenaan kertoa miehityksen alla elävien ihmisten elämästä.

NBC News kertoo, että hänen tarkoituksenaan oli raportoida Zaporižžjan alueella Itä-Ukrainassa ukrainalaisten laittomasta pidättämisestä ja kiduttamisesta.

Roschychna oli käynyt juttukeikoilla miehitetyillä alueilla muutaman kerrankin aiemminkin.

Katoamisen jälkeen kesti yhdeksän kuukautta ennen kuin Moskova myönsi, että nainen oli vangittu.

Syyskuussa 2024 Roshchyna oli kuollut. Hän kuoli 27-vuotiaana oltuaan vankeudessa vuoden.

Venäjä ilmoitti poismenoista omaisille noin kuukausi kuoleman jälkeen.

CNN kertoo, että Venäjän viranomaiset ovat siepanneet miehitetystä Ukrainasta tuhansia ukrainalaisia. Heidät on karkotettu Venäjälle. Näin kävi myös Roshchynalle, jota pidettiin vankina ilman syytteitä tai oikeudenkäyntiä.

The Guardian kertoo, että naisen kuoleman olosuhteista tiedetään vain vähän. Lehden mukaan Roschchynaa pidettiin vangittuna ilman syytteitä ja ilman asianajajaa. Pidätyksen aikana hänen ainoa tiedossa oleva yhteytensä ulkomaailmaan oli neljän minuutin pituinen puhelinsoitto vanhemmilleen, vuosi vangitsemisen jälkeen.

Julmaa kohtelua vankilassa

Ukrainan sotavankien kohtelun koordinointikeskuksen tiedottaja Petro Jatsenko kertoi lokakuussa, että Roshchyna kuoli, kun häntä oltiin siirtämässä Etelä-Venäjän Taganrogissa sijaitsevasta vankilasta Moskovaan.

Siirto oli osa valmisteluita Roschynan vapauttamiseksi osana vankienvaihtoa, Jatsenko kertoo.

Taganrogissa sijaitseva pidätyskeskus on tunnettu vankien julmasta kohtelusta, kertoo siellä vangittuina olleita haastatellut CNN.

Ukrainska Pravda yrittää vielä selvittää, mitä Roschynalle todella tapahtui hänen viimeisinä elinkuukausinaan.