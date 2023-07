Ukrainan sodan suomalaiset vapaaehtoiset jäävät ilman kuntoutusta – MTV seuraa sotaa

Bulgaria on muuttanut linjaansa Ukrainan avustamisessa. Maa päätti lähettää Ukrainalle noin sata panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa.



Bulgarian parlamentti hyväksyi maan uuden Eurooppa-myönteisen hallituksen ehdotuksen. Ajoneuvot lähetetään asevarusteineen ja varaosineen.



Bulgaria osti armeijalleen 1980-luvulla erilaisia neuvostovalmisteisia BTR-ajokkeja, mutta niitä ei koskaan käytetty. EU:n ja Naton jäsenenä Bulgarialla on varastossaan suuria määriä neuvostotyylisiä aseita, joita Ukraina haluaa saada.



Bulgaria on historiallisesti ja kulttuurisesti lähellä Venäjää, ja se on ollut syvästi jakautunut suhtautumisessa avun lähettämiseen Ukrainaan.