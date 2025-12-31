Venäjä jatkaa iskujaan Ukrainan energiasektoriin.
Venäjä teki yöllä drooni-iskun Odessaan. Isku vahingoitti "merkittävästi" alueen energiainfrastruktuuria, toteaa DTEK, joka on yksi Ukrainan suurimmista energiatuottajista.
DTEK:n mukaan isku oli kohdistettu kahteen alueen energiakohteeseen.
Isku myös haavoitti siviilejä. Neljästä haavoittuneesta kolme on lapsia, joista yksi 7 kuukautta vanha vauva. Lapsien lisäksi iskussa haavoittui 42-vuotias mies.
Alueen kuvernööri Oleh Kiper toteaa Telegramissa, että ainakin yksi kerrostalo syttyi tuleen iskussa ja useiden kerrostalojen ikkunat pirstoutuivat rikki.
Venäjä ei ole kommentoinut iskua.